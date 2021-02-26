الباز يكشف تفاصيل استغلال الإخوان لـ قانون التسجيل في الشهر العقاري

قال الدكتور محمد الباز ، إن هناك محاولة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية لـ "تسخين" المواطنين ضد قانون التسجيل بالشهر العقاري.





واضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، تفاصيل عن فتنة الإخوان عبر منصاتها باستغلال قصة قانون التسجيل في الشهر العقاري، موضحًا أن هناك جروب عنوانه "مش هنسجل يا سيسي في الشهر العقاري"، ويضم 5300 شخص.





واوضح محمد الباز : المفروض لما تلاقي مثل تلك الجروبات تفتكر أن دة جروب انشئ بعد ما طلع القانون بتاع التسجيل في الشهر العقاري، لكن لما تشوف هتلاقي الجروب انشئ من 6 سنين، وآخر اسم للجروب كان لا لقانون التصالح".





واشار الباز الي أنه لا يرفض الحوار حول القانون الجديد أو انتقاده، ولكن يجب أن نعرف أن هذا القانون ليس بالجديد ولكن تم الموافقة عليه يوم 5 سبتمبر 2020.





وأردف: "ناس بتقول القانون بيلغي صحة التوقيع على العقد، لكن اللي كتير مننا ميعرفوش أن صحة التوقيع ملهاش علاقة بنقل الملكية، لكن معناه أن شخص باع لمواطن، ومش من حق الورثة مثلا يقولوا لا دة مش توقيع والدنا".





وعن فائدة القانون الجديد، قال: "لما العقار يكون مسجل باسمك محدش يقدر يبيع الوحدة بتاعتك غيرك ودة بيمنع النصب، وأيضًا رفع قيمة العقار، لأن العقار المسجل يكون سليم 100% وكل أوراقه معتمدة".