ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محاولة تخريب جديدة.. محمد موسى يكشف تعاون الإخوان مع منظمات حقوقية لتشويه سمعة مصر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
كشف الإعلامي محمد موسى، مؤامرة من جماعة الإخوان الارهابية، بالتعاون مع "هيومان رايتس ووتش"، للإفراج عن أموال الإخوان، قائلا: "هيومان رايتس ووتش تأخذ أموالا من أجل انتاج تقارير مزيفة عن حقوق الإنسان في مصر،  ومن ثم تقوم بإرسالها إلى الأمم المتحدة.

وأضاف خلال برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، منظمة هيومان رايتس ووتش تلقت تمويلا جديدا من قبل جماعة الإخوان الإرهابية؛ من أجل تقديم تقارير مفبركة لمجلس حقوق الإنسان، خاصة بمصر.

وأكمل: التقرير سيضم الإختفاء القسري داخل مصر، وسيشمل طلب ضغط من الخارج؛ من أجل الإفراج عن أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على علاقة البرلمان الأوروبي بالإخوان.. فيديو

هيومان رايتس ووتش تزيف تقاريرها بتمويل من التنظيم الدولي للإخوان لإيقاف التسليح المصري

ممارسات مشبوهة.. هيومان رايتس ووتش تفبرك تقارير ضد مصر بدعم إخواني

محمد موسى: هيومان رايتس تتحالف مع التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر

ابنة إرهابي بارز.. موسى يكشف عن هوية مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور

"العفو الدولية" تفبرك تقارير عن أوضاع سجناء الإخوان في مصر

ترشيحاتنا

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

ماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

عيار 24 يسجل 888 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

Advertisements

الأوقاف: إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان بضوابط احترازية

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحاناتهم الإلكترونية بالعربي والأحياء

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

ماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر