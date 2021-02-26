محاولة تخريب جديدة.. محمد موسى يكشف تعاون الإخوان مع منظمات حقوقية لتشويه سمعة مصر





وأضاف خلال برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، منظمة هيومان رايتس ووتش تلقت تمويلا جديدا من قبل جماعة الإخوان الإرهابية؛ من أجل تقديم تقارير مفبركة لمجلس حقوق الإنسان ، خاصة بمصر.





وأكمل: التقرير سيضم الإختفاء القسري داخل مصر، وسيشمل طلب ضغط من الخارج؛ من أجل الإفراج عن أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

كشف الإعلامي محمد موسى، مؤامرة من جماعة الإخوان الارهابية، بالتعاون مع "هيومان رايتس ووتش"، للإفراج عن أموال الإخوان، قائلا: "هيومان رايتس ووتش تأخذ أموالا من أجل انتاج تقارير مزيفة عن حقوق الإنسان في مصر، ومن ثم تقوم بإرسالها إلى الأمم المتحدة.