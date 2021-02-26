الباز: متابعة الرئيس للمشروعات ينهى عصر الساعة الأخيرة.. فيديو

سلط الدكتور محمد الباز، الضوء على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لتفقد اعمال التطوير لمحاور وطرق شرق القاهرة.
وقال محمد الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامجة آخر النهار المذاع على قناه النهار، إن الدولة ستفادت كثيرا من هذه العادة الحسنة للرئيس السيسي بالتفقد الدوري للمشروعات، لأن المشروعات أصبحت تنفذ وتنتهي خلال الجدول الزمني المعد لها .
وأوضح محمد الباز أن المصريين معروفون بأنهم ملوك الساعة الأخيرة، ولكن الآن انتهى عصر الساعة الاخيرة، وأصبحت كل المشروعات تنفذ في موعدها المحدد، والعمل يسير بانضباط الساعة".