الباز: متابعة الرئيس للمشروعات ينهى عصر الساعة الأخيرة.. فيديو

سلط الدكتور محمد الباز ، الضوء على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لتفقد اعمال التطوير لمحاور وطرق شرق القاهرة.





وقال محمد الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامجة آخر النهار المذاع على قناه النهار، إن الدولة ستفادت كثيرا من هذه العادة الحسنة للرئيس السيسي بالتفقد الدوري للمشروعات، لأن المشروعات أصبحت تنفذ وتنتهي خلال الجدول الزمني المعد لها .







