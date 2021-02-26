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توك شو

الباز: متابعة الرئيس للمشروعات ينهى عصر الساعة الأخيرة.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:30 م
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
سلط الدكتور محمد الباز، الضوء على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لتفقد اعمال التطوير لمحاور وطرق شرق القاهرة.

وقال محمد الباز خلال مداخلة هاتفية في  برنامجة  آخر النهار المذاع على قناه  النهار،  إن الدولة ستفادت كثيرا من هذه العادة الحسنة للرئيس السيسي بالتفقد الدوري للمشروعات، لأن المشروعات أصبحت تنفذ وتنتهي خلال الجدول الزمني المعد لها .


وأوضح محمد الباز أن المصريين معروفون بأنهم ملوك الساعة الأخيرة، ولكن الآن انتهى عصر  الساعة الاخيرة، وأصبحت كل المشروعات تنفذ في موعدها المحدد، والعمل يسير بانضباط الساعة".
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