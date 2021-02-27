وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان اليوم الأول من امتحانات الفصل الدراسى الاول بقصر العيني

ينطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، اليوم ، السبت ٢٧ من فبراير ، بعد توقف الدراسة عدة اسابيع وتحويلها اونلاين بالاضافة إلى انتهاء اجازة منتصف العام .





ولذلك يجري الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بكلية طب قصر العينى ، للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





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