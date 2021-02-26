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توك شو

نحط فيه بند لـ"الجواري".. إبراهيم عيسى ينتقد مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديدة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:03 م
ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى
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قسم التوك شو
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد، شيء في منتهى الرداءة، وينم عن عقلية عصبية لا تليق بما فيه مصر الآن، قائلًا: "علينا البحث فيه عن قانون يتعلق بملك اليمين، ونضع فيه بندا للجواري، ما هو قانون عصور وسطى، وممكن يتسع لشراء الجواري وإيوائهم في البيت".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذا القانون يفقد المرأة شخصيتها وكرامتها وقيمتها، متابعًا: "فيه جواري في الإسلام فعلًا، وملك يمين، لكننا موقفينه، يمكننا أيضًا تقييد بند تعدد الزوجات، بتقييده بوضع اشتراطات خاصة به".

وأوضح أن تعطيل فكرة الجواري، ليس تعطيلا للإسلام، لكن توسيعا لمداركنا ومعارفنا، وفتح عقولنا لكل الاجتهادات، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتصدَّ لهذا المسودة، ولا المجلس القومي للمرأة، وهذا شيء في منتهى العجب، ونضع له علامات الاستفهام؛ لعدم تحرك هذه الهيئات ضد هذه المسودة.
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