نحط فيه بند لـ"الجواري".. إبراهيم عيسى ينتقد مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديدة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد، شيء في منتهى الرداء ة ، وينم عن عقلية عصبية لا تليق بما فيه مصر الآن، قائلًا: "علينا البحث فيه عن قانون يتعلق بملك اليمين ، ونضع فيه بندا للجواري، ما هو قانون عصور وسطى ، وممكن يتسع لشراء الجواري وإيوائهم في البيت".





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذا القانون يفقد المرأة شخصيتها وكرامتها وقيمتها، متابعًا: "فيه جواري في الإسلام فعلًا، وملك يمين ، لكننا موقفينه، يمكننا أيضًا تقييد بند تعدد الزوجات ، بتقييده بوضع اشتراطات خاصة به".



