فيديو جراف.. تصريحات نارية من شطة "محمد صلاح عليه أن يرحل"

تألق اللاعب السابق شطة فى النادى الأهلي وشارك معه فى حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية ورغم أنه سوداني المولد إلا أنه مصرى حتى النخاع ويعشق القلعة الحمراء وتفاني فى العمل من أجلها على مدار مشواره لاعبا وإداريا.

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شطة اسمه الحقيقي هو عبدالمنعم حسين، ومدير أكاديميات القلعة الحمراء وتم الاستعانة بخدماته عقب خروجه إلى المعاش من منصب المدير الفنى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" استنادا إلى خبراته الفنية الكبيرة والاستفادة منها فى إفراز مواهب شابة يتم تصعيدها إلى صفوف الفريق الأول.





شطة تحدث إلى صدى البلد كاشفا عن العديد من الملفات الخاصة بالمارد الأحمر ونادى الزمالك والمحترفين فى الخارج إضافة إلى أكاديميات الشياطين الحمر.



