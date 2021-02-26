رئيس جامعة حلوان: تبادل الأدوات الشخصية داخل اللجان ممنوع

تبدأ الجامعات والمعاهد، غدا السبت ، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2020-2021، وسط إجراءات احترازية من كورونا، كما تستعد الجامعات لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.





وقال الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان، إنه على طلاب الجامعة ضرورة إحضار أدواتهم الشخصية و أنه يحظر تبادل الأدوات داخل لجان الامتحانات بين الطلاب كما يلتزم الطالب بالجلوس في المكان المخصص له داخل اللجنة.





وأضاف نجم أنه أجرى جولة تفقدية على الكليات التى تقع خرج الحرم الجامعي ليتأكد من تطبيق كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب.





واستقبلت المدن الجامعية للبنين والبنات في جامعة حلوان، أمس الطلاب المقيمين بها، وذلك استعدادًا لاستكمال العام الدراسي الأول وأداء الامتحانات للعام الجامعي 2020-2021، التي ستبدأ غدا السبت.



