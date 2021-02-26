ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفتي الجمهورية: الشائعة أخطر من القنبلة وأشد من السلاح المدمر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:36 م
شوقى علام
شوقى علام
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مستخدم الشائعات بغرض التشكيك في أعمال وإنجازات أصحاب السواعد المصرية؛ يأثم لأنه يعلم أنه يكذب، والكذب جريمة، ومن أكبر الذنوب وهو يهدي للفجور. 

 جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، مضيفا أن الشائعة قد تكون أخطر من القنبلة وأشد من السلاح المدمر؛ فعلى الإنسان الواعي ألا يشارك في نشر الشائعات إلا بعد التثبت من المعلومة، وبعد توافقها مع فقه المآلات، فليس كل صحيح وثابت ينشر؛ فهناك اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة. 

 
وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن حادثة الهجرة لم تكن تضييعًا للوطن أو متاركة له، إنما كانت من أجل بنائه والمحافظة عليه وعلى أهله؛ وحب الوطن شعور فطري ظل ملازمًا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين رضي الله عنهم، حتى إنه دعا ربه قائلًا: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ (صحيح البخاري). كما كان الصحابة لا يقدم عليهم من مكة قادم إلا سألوه عنها، واهتزت قلوبهم شوقًا إليها".


وتابع مفتي الجمهورية أن الهجرة النبوية أكدت أهمية حب الأوطان والمحافظة على مكتسباتها، وكذلك إعلاء المصلحة العامة وحسن التلطف مع أهلها؛ ولذلك قالوا: "حب الأوطان من الإيمان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مفتى الجمهورية: نعمل على منع انتشار أى ظواهر مختلفة عن ثوابتنا الدينية والأخلاقية.. فيديو

الإفتاء: حب الوطن دليل الكمال الإنساني .. والنبي حن قلبه إلى مكة

المفتى معلقا على قضية سيدة المحلة: يجب أن تظل حبيسة القضاء

مفتي الجمهورية: حب الوطن مِن المطلوبات الشرعية

المفتي: إطلاق الشائعات للتشكيك في إنجازات السواعد المصرية إثم

المفتي: المتآمرون على الدولة أحدثوا عقوقا تجاهها لا يقل عن عقوق الوالدين

ترشيحاتنا

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

بالصور.. شاهد مستوى نظافة وتهوية لجان الامتحان قبل دقائق من دخول الطلاب

موجز السوشيال ميديا.. رضوى الشربيني تتوسل إلى الله لشفاء والدتها... تارا عماد بشعر بنفسجي .. ياسمين رئيس تروج لمسلسلها الجديد "ملوك الجدعنة"

فيديوجراف.. تستحق الدعاء.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة شيري عادل

مدرب سيمبا: توقيت مباراتنا مع الأهلي ليست سببا في هزيمتنا له

Advertisements

الأوقاف: إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان بضوابط احترازية

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحاناتهم الإلكترونية بالعربي والأحياء

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

ماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر