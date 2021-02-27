برلمانية: ملف الحماية الاجتماعية حظى بأولوية كبيرة من القيادة السياسية في ظل كورونا

ثمنت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة، وكذا الإجراءات التي اتخذتها بشأن التصدى لجائحة كورونا، مؤكدة أن الحكومة طوال فترة جائحة كورونا كانت على أتم الاستعداد الكافي لمواجهة أي مخاطر محتملة ومتوقع حدوثها في ظل أزمة كورونا، من أجل الحفاظ على معدل الإصابة، وحتى لا يأخذ منحنى تصاعدي كما حدث في باقي دول العالم.





وأكدت " محروس" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن ملف الحماية الإجتماعية يحظي باهتمام وأولوية كبيرة من القيادة السياسية، والدليل على ذلك المبادرات التي أطلقت طيلة فترة الجائحة فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وأيضا المبادرات التي تمت على مستوي المجتمع المدني ، وكذا المبادرات الشبابية و الحزبية ، والتي تكاتفت جهودها مع جهود الحكومة، الأمر الذي أسفر عن سرعة التحكم في نتائج كورونا في مصر.





واستطردت:" مصر استطاعت وبشكل سريع الاستفادة من الأخطاء، في محاولة منها للسعي لمعالجة كل أشكال التخاذل أو التقصير ، حيث كان هناك سرعة في الاستجابة لمطالب المواطنين ، وبناءً على ذلك فإن مصر من ضمن الدول التي سجلت أقل معدلات إصابة بكورونا، مقارنة بعدد السكان الاصلي على مستوي الجمهورية، مما يعني ترقب الحكومة لأي تطورات و استعدادها وبشكل كامل لمواجهة أي أزمات محتملة، والوقوف عليها بشكل سريع ".





ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الدور المحوري الذي لعبه الطاقم الطبي في مساندة الدولة، جراء التصدي لجائحة كورونا ، الذى تعاظم وتضاعف عدة مرات خلال السنة الماضية ، في لحظة تواجه الإنسانية جمعاء وفى وقت واحد ظروف استثنائية وغير مسبوقة في ظل جائحة كورونا، حيث كان في الصفوف الأولى للمواجهة، إلى جوار الحكومة المصرية التي نال أدائها في التعامل مع جائحة كورونا استحسان وإشادة العالم أجمع، معقبة:" لا يمكن أبدًا إغفال دور القطاع الطبي والذي حارب بشكل قوى طوال الجائحة على مدار العام الماضي، ولا زال مستمرا، فضلا عن تفانيهم في أداء عملهم في محاولة منهم للتخفيف من أعباء المرضي والمصابين".





ووجهت محروس الشكر لكل العاملين بالطاقم الطبي ، وكذا الحكومة، على ما بذلوه من عطاء وجهود ملموسة تكلل بالنجاح يوميا على مدار سنوات ، وكانت ولا زالت مستمرة إلى أن يرفع الله عن مصر هذا الوباء.





يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة، أمس الخميس، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.





وقال مصطفى مدبولي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا تضمنت تأمين احتياطيات كافية وآمنة من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والأرز والزيت لعدة أشهر، وكذا تأمين كافة الاحتياجات من الإمدادات الطبية، فضلا عن تخصيص دعم مالي طارئ لقطاعي السياحة والطيران المدني، باعتبارهما الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة، وسمحت الحكومة للفنادق بالعمل –لاحقًا- بالعمل مع مراعاة أن تكون معدلات الإشغال 50٪ من طاقتها التشغيلية، شريطة الحصول على شهادة "السلامة الصحية"، وذلك حرصًا من الحكومة على تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.



