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توك شو

طورنا نفسنا.. شباب من الصعيد تحدوا الصعاب واقتحموا عالم البرمجة

السبت 27/فبراير/2021 - 12:37 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
استضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، عدد من خريجي الجامعات المصرية، للتحدث عن سوق العمل، والفترة التدريبية التي أعقبت التخرج مباشرة، وتطوير عملهم في مجال البرمجة والحاسبات.

وكشف خريجو الجامعات المصرية، عن تجاربهم في التدريب عقب التخرج للالتحاق بمجال العمل ذو العلاقة بالتكنولوجيا والحاسبات، وأكدت المبرمجة وافية مصطفى، لبرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أنها عقب تخرجها في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا التحقت بمعهد تدريب لمدة 9 شهور، وكانت هذه الفترة هي المطورة لها في مجال تطوير وبرمجة مواقع ويب.

وأكد المبرمج حسين فرغلي، شاب من الأقصر، أنه يعمل في مجال البرمجة وعمل مع شركات مصرية وأنشأ الآن شركة تكنولوجية، وأضافت  رحاب علم الدين، مبرمجة من سوهاج أنها عملت مبرمجة مع شركات أجنبية من خلال مواقع الويب، مما وفر عليها تكاليف المواصلات والتعرض للعدوى.

وأوضح أحمد جاد، أنه استفاد من دورة وزارة الاتصالات في التكيف مع العمل الحر والمشاركة الجماعية مع بقية زملاء العمل واقتحام مجال الويب.
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