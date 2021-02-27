مصرع شاب لتناوله وجبة غذائية فاسدة بسبب إصابته بالتسمم في المحلة

لقى شاب مصرعه بمنطقة الششتاوي بدائرة قسم ثان المحلة، أمس الجمعة، نتيجة إصابته بتسمم غذائى أودى بحياته.









تلقى اللواء هانى مدحت ، مدير أمن الغربية ، إخطارا من العميد ، مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة من مستشفى المحلة ، بوصول ممدوح. ع "20 سنة" ومقيم بقرية "الشتشاوي بدائرة القسم ، مصاب بحالة إعياء شديد وقىء، وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى.





على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ ،وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال اسرتة أكدوا أن المتوفى شعر بحالة إعياء عقب تناوله طعام منزلي فاسد وجرى نقله إلى المستشفى، حيث توفي عقب وصوله.



