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توك شو

أخبار التوك شو.. الوزير يكشف قرارا إنسانيا للرئيس السيسي بشأن تعويضات المتضررين.. والمفتي: المتآمرون على الدولة أحدثوا عقوقا تجاهها لا يقل عن عقوق الوالدين

السبت 27/فبراير/2021 - 08:23 ص
صدى البلد
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أسامة علي
ناقشت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطنين:

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، التفاصيل الكاملة لتعويض المتضررين من توسعات الطرق.

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، ما يحدث بينه وبين وزراء الحكومة بسبب ميزانية وزارة النقل لإتمام مشروعات الوزارة من باب الممازحة.

قال المهندس  كامل الوزير وزير النقل، إن إنشاء القطار الكهربائي مهم وضروري، حيث يتميز بأنه اقتصادي وغير ملوث للبيئة.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن خيانة الوطن ضد القيم الإنسانية.

قال المهندس  كامل الوزير وزير النقل، إنه فى البداية تم وضع خطة بميزانية 1.1 تريليون، وإضافة بعد ذلك مشروعات تكاملية مدروسة حتى وصلت ميزانية هذه المشروعات 1.6 تريليون جنيه. 

كشفت زينب يوسف شعبان، ابنة الفنان الكبير، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان القدير.

عاد الإعلامي عمرو أديب، لتقديم برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" عبر شاشة "MBC مصر، بداية من اليوم على الهواء مباشرة لمناقشة العديد من القضايا علي رأسها قضية الشهر العقاري، بعد إجازة أسبوعا بسبب تعرضه لحادث.

قال الكابتن أحمد سليمان نجم الزمالك ومدرب حراس منتخب مصر السابق، إن مجلس الزمالك السابق تسبب في إهدار مال عام بقيمة 10 مليارات جنيه.

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة اليوم الجمعة لتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة. 

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إن الدولة الليبية تعرضت للكثير من المشاكل؛ لنشر الفتنة بين أهلها، ومنها محاولات التدخل الخارجي في  شؤونها الداخلية.
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