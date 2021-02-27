أخبار التوك شو.. الوزير يكشف قرارا إنسانيا للرئيس السيسي بشأن تعويضات المتضررين.. والمفتي: المتآمرون على الدولة أحدثوا عقوقا تجاهها لا يقل عن عقوق الوالدين

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، التفاصيل الكاملة لتعويض المتضررين من توسعات الطرق.

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، ما يحدث بينه وبين وزراء الحكومة بسبب ميزانية وزارة النقل لإتمام مشروعات الوزارة من باب الممازحة.





قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن إنشاء القطار الكهربائي مهم وضروري، حيث يتميز بأنه اقتصادي وغير ملوث للبيئة.



قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن خيانة الوطن ضد القيم الإنسانية.





قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه فى البداية تم وضع خطة بميزانية 1.1 تريليون، وإضافة بعد ذلك مشروعات تكاملية مدروسة حتى وصلت ميزانية هذه المشروعات 1.6 تريليون جنيه.



