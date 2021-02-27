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وزير السياحة: 75% من نسبة إشغال فنادق الأقصر مصريين

السبت 27/فبراير/2021 - 12:11 ص
خالد العنانى
خالد العنانى
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حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفاصيل مبادرة " شتي في مصر" التي من خلالها أعلن عن تخفيض أسعار تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق.

وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر": "75% من نسبة الإشغال في فنادق الأقصر من المصريين، و25% من الأجانب.

وأشار إلى أنه سيقوم بجولة في المحافظات السياحية لمتابعة الوضع بالتنسيق مع وزير الطيران، قائلا: نواجه أزمة غير مسبوقة.

ولفت وزير الآثار، إلى أنه سيجري جولة لسماع أصحاب البازارات وحل أي شكاوى تواجههم.
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