وزير السياحة: 75% من نسبة إشغال فنادق الأقصر مصريين

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفاصيل مبادرة " شتي في مصر" التي من خلالها أعلن عن تخفيض أسعار تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق.





وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر": "75% من نسبة الإشغال في فنادق الأقصر من المصريين، و25% من الأجانب.





وأشار إلى أنه سيقوم بجولة في المحافظات السياحية لمتابعة الوضع بالتنسيق مع وزير الطيران، قائلا: نواجه أزمة غير مسبوقة.





ولفت وزير الآثار، إلى أنه سيجري جولة لسماع أصحاب البازارات وحل أي شكاوى تواجههم.