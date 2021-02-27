الإسكندرية وطن بالاختيار.. ليلة فنية جديدة بمسرح سيد درويش.. شاهد

دار أوبرا الإسكندرية ، أمس الجمعة، حفل نادى السينما، والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة ا. محمد الباسوسى حيث احتضنت جنبات المسرح أبناء وأحفاد الجاليات الأجنبية بالثغر وجمهور الاسكندرية الراقي، حيث تم عرض الفيلم الوثائقى "وطن بالاختيار"، من اخراج حنان راضي. نظمتأمس الجمعة، حفل نادى السينما، والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة ا. محمد الباسوسى حيث احتضنت جنبات المسرح أبناء وأحفاد الجاليات الأجنبية بالثغر وجمهور الاسكندرية الراقي، حيث تم عرض الفيلم الوثائقى "وطن بالاختيار"، من اخراج حنان راضي.

قدم الفيلم الذى انتجته الهيئة الوطنية للإعلام حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون فى مدينة الإسكندرية وقدم وجهة نظر مختلفة عن المدينة الساحلية فى جولته بالمناطق الأثرية والأحياء القديمة واستعراض المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز.





كما ناقش الفيلم الأحلام وتحديات المستقبل فى عيون هؤلاء الأحفاد، وإصرارهم على التمسك بالإسكندرية كوطن قدم الموسيقى التصويرية للفيلم المؤلف الموسيقى د. أحمد عاطف مدير التصوير بولا طلعت.





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وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة فنية بحضور أبطال الفيلم أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر، وشارك فيها مخرجة الفيلم، حيث تحدثت عن فكرة واختيار الفيلم بتقديم فكرة مختلفة لوجود الأجانب في الاسكندرية، وذلك من خلال الجيل الثالث والرابع المتواجدين حاليا وكل بطل في الفيلم له قصة عرضت بصورة مختلفة والمؤلف الموسيقى د. أحمد عاطف والذى تحدث عن اختياره لموسيقي الفيلم، حيث قام بإعادة توزيع الاغاني المعروفة، ففكرة الفيلم بها عاطفة كبيرة تنبع من جذور ابطال الفيلم، والذين حاولوا استثمار جذورهم من خلال اختيار الموسيقى المختلفة وأن قيمة الفيلم تنبع من انه اثبت ان الاسكندرية مازالت مدينة حاضنة لكل الجنسيات.





يشار الى انه تم ادراج نادى سينما اوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى ٢.١٨..٢.١٩ بتوجيهات من أ.د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية.





وان الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.