امتحانات حضورية وأون لاين.. علم الدين: جولة تفقدية لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يبدأ بكلية الطب





وأوضح "علم الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة"المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، هناك إجراءات احترازية مشددة في الجامعات تزامنا مع بداية الامتحانات، معقبا: جامعة القاهرة تطبق الإجراءات بشكل صارم، وذلك بداية من الكواشف الحرارية على البوابات ثم بوابات التعقيم والتباعد الاجتماعي ، بالإضافة عمليات التعقيم المستمرة.



وفيما يخص شكل الامتحانات، أشار إلى أن هناك امتحانات حضورية وأون لاين، بالإضافة إلى وجود امتحانات بالنوع الهجين، منوها إلى أن الجامعة تشدد على عدم وجود أي تجمعات.





ولفت إلى أن الجامعة توفر طواقم طبية وعربات إسعاف في حالات الطوارئ، معقبا: أصبح لدينا الآن درجة كبيرة من الوعي فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا.



قال محمود علم الدين، متحدث جامعة القاهرة، إن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة سيقومان بجولة تفقدية على بعض الكليات خلال فترة الامتحانات، مسترسلا: الجولة ستبدأ من كليات طب القاهرة.