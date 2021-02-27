المالية: مفيش مصنع بيدفع ضرائب قبل ما يشتغل وموارد الوزارة من المشروعات الكبرى





وأضاف "حازم" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية"، الضرائب التي تحصل عليها وزارة المالية تقوم بإعادة ضخها في الكثير من المشاريع التي تعمل على تحسين حياة المواطنين، مثل التعليم أو البنية التحتية وتبطين الترع وغيرها، منوها إلى ان هذه المشاريع تعود على الجميع بالفائدة.





واوضح، مصادر تمويل الوزارة اساسها المشروعات العملاقة مثل قناة السويس، بالإضافة إلى الضرائب والجمارك التي تحصل عليها الدولة، منوها إلى أن أي مصنع لا يكسب لا تقوم وزارة المالية بتحصيل ضرائبه.





وأكد على ان الوزارة لا تحصل على ضرائب من المصانع التي لا تعمل، معقبا: مفيش مصنع بيدفع ضرائب قبل ما يشتغل"، منوها إلى ان الضرائب تطبق على اساس إنتاج المصنع.

قال شريف حازم، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، إن وزارة المالية قامت بإنشاء ما يعرف بـ موزانة المواطن، معقبا: تلك الموازنة تهدف إلى تحسين حياة المواطن وزيادة كفاءة البنية التحتية، مسترسلا: موارد الوزارة تأتي من المشروعات الجارية مثل قناة السويس والبترول والجمارك والضرائب.