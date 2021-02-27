أحمد حافظ: وزارة الثقافة لم تدعم المصريين المشاركين بمسابقة أمير الشعراء

طالب الشاعر أحمد حافظ، والمشارك في مسابقة أمير الشعراء المقامة في الإمارات، الشعب المصري بدعمه في مرحلة التصويت من قبل الجمهور لخوضه المرحلة الثانية في المسابقة، موضحًا أن التصويت عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، وكذلك تطبيقات على الهواتف المحمولة.





وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر فضائية TEN، أنه منتظر نتيجة تصويت الجمهور في المسابقة، موضحًا أن وزارة الثقافة لم تنتبه لحدث كبير مثل مسابقة أمير الشعراء ووجود 3 شعراء في المسابقة.





وتابع الشاعر أحمد حافظ، أنه تم تأهليه في المسابقة رفقة 20 شاعرًا من مختلف شعراء الدول العربية، قائلا:" شاركت مشاركة اتمني أن تليق بحجم التجربة الشعرية المصرية، لأن هناك 3 مصريين مشاركين وهو حدث فريد