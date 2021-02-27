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توك شو

شيرين رضا تقلد الفنان أحمد عز على الهواء.. والجمهور يدخل فى نوبة ضحك

السبت 27/فبراير/2021 - 02:07 ص
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
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شيرين عادل
قالت الفنانة شيرين رضا إنها عندما تختار أدوارها الدرامية ترغب فى الأدوار الجديدة التى لم تكن خاضتها قبل ذلك ويكون مؤثر أيضا فى نوع العمل .

وقامت " رضا " ،  خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، بتقليد شخصية الفنان أحمد عز فى ولاد رزق على الهواء  ليدخل الجميع فى نوبة ضحك ، كما قامت بتقليد دور والدها الراحل محمود رضا فى فيلم الكرنك .

ولفتت إلى  أنها لم ترغب فى الرقص خاصة أنها لم تجيد الرقص الاستعراضى على المسارح ،  مشيرة إلى أنها  كانت تتلقى عبارات الثناء على جمالها . 

وأشارت إلى أن  بعد رسوبها فى مصر ب الثانوية العامة ذهبت إلى الولايات المتجدة الأمريكية وقامت هناك بدراسة تصميم الأزياء ، لافتة إلى أن والدها الراحل محمود رضا طالب منها الرجوع إلى مصر ثم قامت بعمل الفوازير . 
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