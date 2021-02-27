شيرين رضا تقلد الفنان أحمد عز على الهواء.. والجمهور يدخل فى نوبة ضحك

قالت الفنانة شيرين رضا إنها عندما تختار أدوارها الدرامية ترغب فى الأدوار الجديدة التى لم تكن خاضتها قبل ذلك ويكون مؤثر أيضا فى نوع العمل .





وقامت " رضا " ، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، بتقليد شخصية الفنان أحمد عز فى ولاد رزق على الهواء ليدخل الجميع فى نوبة ضحك ، كما قامت بتقليد دور والدها الراحل محمود رضا فى فيلم الكرنك .





ولفتت إلى أنها لم ترغب فى الرقص خاصة أنها لم تجيد الرقص الاستعراضى على المسارح ، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى عبارات الثناء على جمالها .





وأشارت إلى أن بعد رسوبها فى مصر ب الثانوية العامة ذهبت إلى الولايات المتجدة الأمريكية وقامت هناك بدراسة تصميم الأزياء ، لافتة إلى أن والدها الراحل محمود رضا طالب منها الرجوع إلى مصر ثم قامت بعمل الفوازير .