نجوت بأعجوبة.. عمرو أديب يشكر الرئيس السيسي لاطمئنانه على حالته الصحية

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل الحادثة التي مر بها وغاب علي إثرها لمدة إسبوع من الظهور علي الهواء.





وأعرب أديب خلال حواره ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، عن سعادته وشكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اطمأن على حالته الصحية عقب الحادث.





وقال أديب:" "نجوت من الحادث بأعجوبة، ومكنتش مصدق، والناس كانت سبب تحسن حالتي الصحية، بلدنا حلوة وناسها بخير، وسعيد بسؤال الجميع عني".





كما أعرب الإعلامي عن امتنانه لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بعد الاطمئنان على صحته.