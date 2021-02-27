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عايزين يبعتولي حلة محشي.. عمرو أديب: حالتي تحسنت بسؤال الناس عني.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 02:05 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
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حمزة شعيب
وجه الإعلامي عمرو أديب، الشكر لكل من هاتفه واطمأن علي حالته الصحية بعد الحادثة التي مر بها منذ أسبوع.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بلدنا جميلة والناس في الدول العربية ناس جدعة وطيبة، وفيه مشاهدين عارفين مدي حبي للمحشي لاقيتهم بيبتعولي عاوزين يعملولولي حلة محشي".

واردف أديب:" "نجوت من الحادث بأعجوبة، ومكنتش مصدق، والناس كانت سبب تحسن حالتي الصحية، بلدنا حلوة وناسها بخير، وسعيد بسؤال الجميع عني".

وتعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث سيارة بمنطقة دهشور، ما تسبب في تهشم واجهة سيارته، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، ثم عاد إلى منزله في نفس اليوم.

وتعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث سيارة بمنطقة دهشور، ما تسبب في تهشم واجهة سيارته، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، ثم عاد إلى منزله في نفس اليوم.
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