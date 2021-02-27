أزمة نفسية.. شاب ينتحر شنقا داخل غرفة نومه بطنطا

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه داخل منزلة بمنطقة مساكن الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا ، في ظروف غامضة .









تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور قسم ثان طنطا بورد بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب بالشقة سكنه بمنطقة مساكن الجلاء دائرة القسم.





وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص العثور على جثة (محمد .ف ) 28 سنة، عامل رخام ، مشنوقا ويرتدي ملابسه كاملة، في ظروف غامضة، ووجود حبل مثبت بجنش في سقف غرفة نومة يتدلى من أعلى.





وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار خدوش وجروح بالرقبة يرجح أنها من أثر الحبل، ولا توجد بالجثة أي إصابات ظاهرة



