وكيل وزارة التربية والتعليم: الامتحانات تجرى في 29 مدرسة بشمال سيناء

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن الامتحانات تجرى اليوم السبت فى 29 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة ، وذلك من خلال لجان مراقبة ومؤمنة، وقد روعي مدة الزمن المخصص للاجابة لكل مادة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات.





ويؤدى 3680 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى العام فى شمال سيناء امتحانات نصف العام الكترونيا عن طريق التابلت .. وسط اجراءات احترازية مشددة، وقد تم تخصيص فريق لتقديم الدعم الفنى والرد على أية استفسارات أو شكاوى قد تواجه الطلاب خلال آداء الامتحانات .. حيث يضم الفريق عددًا من أخصائيى التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.

وأشار وكيل الوزارة الى أن الامتحانات تتم على فترتين بنظام يوم ويوم لكل من الصفين الأول والثانى .. حيث تتم خلال الفترة من السبت الموافق 27 فبراير الجارى حتى الاثنين 8 مارس المقبل بالنسبة للصف الأول، ومن الأحد الموافق 28 فبراير الجارى حتى الخميس 11 مارس المقبل بالنسبة للصف الثانى ، وأنه تم تحديد جدول الامتحانات بالنسبة للصف الأول الثانوى ( وعددهم 3680 طالبا وطالبة ) ، أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى ( وعددهم 3019 طالبا وطالبة) .



وفي نفس السياق، تم تجهيز المدارس الثانوية في الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، بخدمات الإنترنت لتمكين أبنائنا الطلاب و الطالب من تأدية امتحانات الصفين الأول و الثاني الثانوي على التابلت و فقا لخطة وزارة التربية والتعليم.. تحت اشرف الاستاذ سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية .

وتم الانتهاء من أعمال توصيل خدمات الإنترنت في المدارس الاستاذ محمد سعيد من قسم التطوير بالمديرية والمهندس أحمد رمضان من شركة WE للاتصالات . علي ان يتم التواصل مع الأستاذ محمد عبد الله رئيس قسم التطوير التكنولوجي لتقديم الدعم الفني و تم تخصيص هواتف ٣٥٠٤٨١٦ _٣٥٠٤٥٩٠_ ٣٥٠١٨٧٤ وكود المحافظة ٠٦٨

من جانبه اكد ايمن احمد ابو شقرة وكيل الإدارة على ضرورة استعداد الطلاب والطالبات بتجهيز التابلت و التأكد من إجراء التحديثات والحصول على اكواد الامتحانات استعدادا للامتحانات.. وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين في مدارس الشيخ زويد الثانوية العسكرية بنين والفارابي الثانوية المشتركة والإمام الغزالي الثانوية بنات

وقد بلغ أعداد الطلاب والطالبات المسلجين في الصف الاول الثانوي 347 طالبا وطالبة، بينما أعداد الطلبة المسجلين في الصف الثاني الثانوي 231 طالبا وطالبة.



