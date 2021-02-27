اليوم.. استقبال طلاب كلية الآداب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول

استعدت كلية الآداب جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات اليوم السبت ، امتحانات الفصل الدراسى الأول للجامعات كما أقرته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم ورش قاعات ولجان الإمتحانات مع التشديد علي كلًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والكادر الإداري على الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم الدورى بالكحول لضمان السلامة للجميع.

أكد الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، جاهزية الكلية جاهزة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد أخر قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وذلك ببدء الامتحانات والدراسة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١م اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري ٢٠٢١م، تحت إشراف الدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس جامعة العريش.

وقال الدكتور محمد فؤاد ،عميد الكلية، أن نظام الإمتحانات الجديد ( البابل شيت) باعتباره حل افضل فى هذه الظروف وهو ما تم اتباعه فى وضع الأسئلة بما يحقق مصلحة الأهالى والطلاب.

وأضاف الدكتور عثمان محمد عثمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن مصلحة الطالب فى المقام الأول وتم وضع الإمتحانات بما يتناسب مع قدرات الطلاب ، كما تم تعقيم اللجان وتنسيقها بالشكل الملائم الذى يضمن أداء الإمتحانات بالجودة والشكل المطلوب.

وقالت تغريد محمد صالح امين الكليه، إن الكلية تسير على التعليمات المطلوبة واللجان جاهزة لإستقبال الطلاب، والالتزام بضوابط الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ..حيث تم تجهيز لجان الامتحانات مع مراعاة التباعد الاجتماعي بوجود المسافات الفاصلة بين الطلاب متخذين كافة الإجراءات الاحترازية التي تتعلق بعمليات الرش والتعقيم للأماكن التي يتواجد فيها الطلاب داخل الكلية ،كذلك المدرجات واللجان الامتحانية مع الالتزام بعمليات التنظيف المستمر لها.