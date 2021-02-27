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تعليم

بالتزامن مع امتحانات منتصف العام الدراسي.. إجراءات وقائية صارمة لجامعة الدلتا التكنولوجية

السبت 27/فبراير/2021 - 11:01 ص
جامعة الدلتا التكنولوجيا
جامعة الدلتا التكنولوجيا
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إسلام خالد
أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجيا بقويسنا برئاسة الدكتور علوي الخولي، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكل الجامعة، لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول.

وجاء ذلك انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة المستمر، فى تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى والتي قد اتخذتها إدارة الجامعة منذ بداية الجائحة وعدم التهاون في هذه الإجراءات للتصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تهيب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الأستاذ الدكتور علوى الخولى أبنائها الطلاب الذين يتأهبون لتأدية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ضرورة اتباع التعليمات الآتية:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف بحسب الجدول المعلن.

2- ضرورة ارتداء الكمامة وعدم خلعها مطلقا طول فترة وجود الطالب في اللجنة بوجه خاص والجامعة بشكل عام، ولن يسمح للطالب بالدخول بدونها.

3- ضرورة اصطحاب كل طالب لكل الأدوات الشخصية والكتابية الخاصة به في الامتحان، لأنه لن يسمح مطلقا بتبادل الأدوات بين الطلاب، ويتم التوقيع في كشوف الحضور والغياب بالقلم الشخصي لكل طالب.

4- المحافظة الدائمة على قواعد التباعد الاجتماعى. 

5- تجنب المصافحة باليد والمعانقة بين الأصدقاء تماما.

6- ضرورة إخطار الإدارة بأية أعراض أو تاريخ مرضي قبل الدخول للسماح بدخول اللجان الخاصة بالعزل.

7- الحرص الشديد على عدم خلع الكمامة طول فترة الامتحان وعدم استعارة أو إعارة أية أدوات خاصة مطلقا.

8- الحرص على استخدام أدوات التعقيم "الكحول" الخاصة بكل طالب. 

9- الخروج من اللجنة فرادى فور انتهاء الامتحان من المخارج المخصصة لذلك، مع الحرص الشديد وتجنب ملامسة الأسطح تماما.

10- ضرورة اتباع كل تعليمات الكلية بشأن الضوابط العامة للامتحانات بالجامعة. 

وطلبت الجامعة من الطلاب بضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات، منوهة إلى أنها لا تدخر جهدا في سبيل المحافظة على صحة جميع المنتسبين إليها، متمنية بدوام الصحة والعافية وبالتوفيق لجميع الطلاب.
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