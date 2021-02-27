طالب ثانوى بالفيوم يخترع وسيلة نقل ESELA بالكهرباء.. شاهد

يقطن إسلام حمادة لطفى الطالب بالصف الثالث الثانوى شعبة علوم ، ومخترع مشروع وسيلة نقل اسمه ESELA في ق رية مطرطارس بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث يقول إسلام : مشروعي عبارةعن وسيلة نقل اسمها ESELA بتقدر تشتغل علي الارض وعلي القضبان وفي البحر وده علشان مشكله التكتل والازدحام.





أضاف إسلام الجهاز عندي بيقدر يعمل لاكتر من ١٠٠٠ كم وده بعكس الموجود حاليا ب ٤٠٠كم بس عندنا مش محتاجه شحن، وبفضل الله وتوفيقه قمت بتصميم أختراع نظام يولد كهرباء ويوفرلنا من ٧٠:٧٥ من الاستهلاك العادي وهو بعكس العربيات الكهربائية اللي بتحتاج ١٢ ساعه شحن . وتمكنت أيضا من تصميم نظام كهرو مغناطيسي بيمنع تصادم السيارت مهما كانت السرعه وهو الأول من نوعه.

وأضاف أسلام فكرت فى عمل هذا المشروع لأننا دولة لما نحب ندخل تكنولوجيا السيارات الكهربائية مصر محتجين نبني محطات توليد طاقة هتكلف مليارات وكمان هنستور السيارات دي من الخارج بأضعاف التمن وهنحتاج وقت طويل جدا لحين تعميم المحطات علي الجمهورية،

و الحمد لله حصلت علي الميدالية الذهبية من مسابقه I can Canada 2019وتم ترشيحى لجائزة الطاقة العالمية ٢٠٢٠ global energy award 2020

وتقدمت لمعرض ISEF للعلوم والهندسة النهائي، وشغال فى الاختراع منذ أكتر من ٥ سنوات تقريبا.





وأكد إسلام أنه قام بتسجيل اختراعه فى وزارة البحث العلمى ، وأنه يطمع فى تبنى إحدى المؤسسات الكبرى تصنيع اختراعه ، وخروجه الى النور.