ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يعقد قمة افتراضية مع نظيره المكسيكي مطلع الأسبوع المقبل

السبت 27/فبراير/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعقد قمته الثانية مع زعيم أجنبي مطلع الأسبوع المقبل عندما يلتقي بشكل افتراضي نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقال البيت الأبيض في بيان له إنه "يوم الاثنين، الأول من مارس، سيلتقي الرئيس جو بايدن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور".

وأضاف أن "الحدث الافتراضي" سيتطرق إلى التعاون في مجال الهجرة وجهود التنمية المشتركة في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى والتعافي من فيروس كورونا والتعاون الاقتصادي.

من جانبه قال مكتب الرئيس المكسيكي إن الزعيمين "سيتحدثان عن الرؤية والأهداف المشتركة"، بما في ذلك "آليات التعاون لمعالجة الأسباب الهيكلية للهجرة في شمال أميركا الوسطى وجنوب المكسيك".



Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد مضي 40 عامًا.. عبوة مشروبات غازية تكشف هوية قاتل امرأة ثلاثينية

شاهد.. أم تلقي أطفالها الأربعة من الشرفة

رقم صادم.. شيرين رضا تكشف عن عمرها الحقيقى

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

دخلنا فندق ومعناش فلوس.. هالة صدقي تكشف موقفا طريفا مع إلهام شاهين

شاهد | هالة صدقي تعلق علي حلقتها مع عمرو الليثي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

إيطالي يهدد بتفجير مستشفى إنجليزي مقابل 10 ملايين استرليني

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا