مصر تسجل 601 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. والسعودية ترفض ما ورد في التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

البحرين تؤيد بيان السعودية بخصوص تقرير مقتل خاشقجي

بايدن: إيران لن تفلت من العقاب

رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ ذي قار.. ومقتل 5 متظاهرين وإصابة 271 في أحداث شغب

الإمارات ترفع من حجم مساعداتها لليمن

البنتاجون: دمرنا 9 أهداف خلال غاراتنا الجوية على سوريا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة وذلك مقابل 589 إصابة و46 وفاة الخميس، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها و10590 حالة وفاة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت رفضت المملكة لما ورد في التقرير الذي زُوِّد به الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، قائلةً إن "هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها، ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".





وأفادت "الوطن" بأن البحرين أعلنت أييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير، مؤكدةً رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية.





وقالت "الجريدة" إن هيئة حقوق الإنسان في العراق أعلنت أن 5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شخصا، من بينهم 147 عنصرا من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذي قار في الأيام الخمسة الماضية.





وأشارت "الأنباء" إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن إقالة محافظ ذي قار، على خلفية الأحداث، وكلف بد الغني الاسدي محافظا لذي قار وأمر بتشكيل مجلس للتحقيق في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المقصرين،





وقالت "الوطن" إن السلطات الإماراتية أعلنت تقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني، قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة.





دوليًا، نقلت "الجريدة" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب، كما نصحها بـ"الحذر" عندما سئل عن الرسالة التي يوجهها لها بالضربات الجوية الأمريكية في سوريا، مضيفًا: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".



