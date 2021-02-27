أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تطلق alaxy A32 4G بسعر خرافي.. وشاومي تعلن عن حاسب بإمكانيات قوية

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

رب ضارة نافعة، يبدو أن هواوى ستكون أكبر مقال لهذه المقولة، بعدما عانت بشدة من قرار الحكومة الأمريكية بحظر التعامل معها، بحجة أنها تتجسس على عملائها، فكان قرارها بالتركيز أكثر على الأجهزة الصوتية و أجهزة الذكاء الإصطناعىي، حت كشفت هواوى الصينية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم عن نيتها تصنيع أول سيارة كهربية خاصة بها فى العام الجاري.