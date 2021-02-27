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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تطلق alaxy A32 4G بسعر خرافي.. وشاومي تعلن عن حاسب بإمكانيات قوية

السبت 27/فبراير/2021 - 08:19 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


رب ضارة نافعة، يبدو أن هواوى ستكون أكبر مقال لهذه المقولة، بعدما عانت بشدة من قرار الحكومة الأمريكية بحظر التعامل معها، بحجة أنها تتجسس على عملائها، فكان قرارها بالتركيز أكثر على الأجهزة الصوتية و أجهزة الذكاء الإصطناعىي، حت كشفت هواوى الصينية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم عن نيتها تصنيع أول سيارة كهربية خاصة بها فى العام الجاري.


ظهرت تقنية الشحن السريع فى هواتف الأندرويد للمرة الأولى بداية من عام 2019 ، واستطاعت بعدها شركات الهواتف الذكية التنافس فيما بينها، خاصة شركات الهواتف الصينية، مثل أوبو وشاومى وغيرها لإصدار هواتف بسرعات شحن عالية تستطيع شحن البطاريات فى دقائق معدودة. 


كشفت تسريبات أن هواتف Huawei P50 من شركة هواوى الصينية، ستحصل على أفضل تقنية للكاميرا فى الهواتف الصادرة فى عام 2021 ، حيث ستأتى بمستشعر من شركة سونى اليابانية، يشتمل على تقنيات محسنة لضبط السطوع والألوان، وكذلك التقاط الصور بوضوح أكبر. 


أطلقت شركة شاومى الصينية، رسميا، لاب توب RedmiBook Pro ، حيث يأتى جهاز اللاب توب بإصدارين للشاشة هما 14 و15 بوصة، بالإضافة إلى احتوائه على معالجات من نوع Intel من الجيل الحادى عشر. 


كشفت تقارير أن تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok ، قد وافق على تسوية دعوى قضائية تزعم أن التطبيق حصل على بيانات خاصة من مستخدميه في الولايات المتحدة الأمريكية. 


أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا، هاتفها  Galaxy A32 4G  للفئة المتوسطة، وبتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G ، مع عدد من المواصفات الجيدة والسعر المناسب. 


لطالما بحث محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن اصداراته كبيرة الحجم لما توفر ه من تجرية مشاهدة مميزة، أضف إلى ذلك أناقتها المعهودة مع الأداء القوي، والتى جري تحسينها فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ من حيث الكاميرا و البطارية، ولكن مثله مثل أى هاتف رائد يأتى بسعر كبير، وهو الأمر الذى يشكل عائقًا كبيرًا للكثيرين، ولكن مع هذا العرض تستطيع الحصول على نسخة من مميزة من XS MAX بأقل سعر ممكن.
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