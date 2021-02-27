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أخبار العالم

الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تمنع اللاجئين السوريين من مغادرة مخيم الركبان

السبت 27/فبراير/2021 - 07:50 ص
السوريين
السوريين
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أ ش أ
أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الوضع في مخيم الركبان للاجئين يستمر بالتدهور، فيما تعرقل القيادة الأمريكية بمنطقة التنف حل هذه المشكلة.


وقال نائب مدير المركز الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت- إن "الوضع الإنساني في مخيم الركبان يستمر بالتدهور سريعا، والقيادة الأمريكية في منطقة التنف لا تزال تعرقل حل هذه المشكلة، حيث تتخذ إجراءات إضافية لاحتجاز اللاجئين فيه قسرا".


وأضاف أن "السلطات السورية على استعداد لاستقبال جميع المواطنين الموجودين في مخيم الركبان، وضمان أمنهم، وتوفير ظروف معيشية كريمة لهم".


وأشار إلى أن "عدم رغبة الولايات المتحدة في ضمان خروج التشكيلات المسلحة غير الشرعية والنازحين من منطقة التنف يؤكد أنها معنية بالحفاظ على الآلة لإعداد المتطرفين، من أجل الحفاظ على بؤر التوتر في سوريا".
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