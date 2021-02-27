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حوادث

نظر دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف اليوم

السبت 27/فبراير/2021 - 08:15 ص
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
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اسلام مقلد

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، ويطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.


ونصت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضًا عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".


وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.


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