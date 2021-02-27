شاب يشرع في قتل شقيقته دهسا بسبب خلافات بينهما بالشرقية

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط شاب علي خلفية اتهامه بمحاولة الشروع في قتل شقيقته ودهسها بسيارته، بسبب خلافات بينهم بقرية "المناجاة الكبرى" بالحسينية.





فيما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أسرة "نهلة.ا" 48 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بقرية "المناجاة الكبرى" بالحسينية، يتهمون فيه شقيقها "أحمد" 35 عامًا، بالشروع في قتلها ومحاولة دهسها بسيارته عدة مرات لوجود خلافات بينهما.





فيما رصدت كاميرات المراقبة بالمنطقة انه أسفر الحادث عن إصابة السيدة بجروح وكسور، ولاذ شقيقها بالهرب حال تدخل المارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4247 جُنح الحسينية لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.