بيت كله فنانين.. تعرف على أول سيدة مايسترو في مصر

قالت المايسترو ايمان جنيدي، اول سيدة تقود فرقة موسيقية في مصر، إن علاقتها بالموسيقى بدأت منذ الصغر، وخصوصا انها تربت في بيت فني ووالدها كان عازف عود، ومن هنا كبرت بحب الالات الموسيقية، معقبا: "فكان لازم تتاثر بالفن، احنا بيت كله فنانين، موسيقين، وشعراء، ورسامين".





وتابعت المايسترو ايمان جنيدي، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أنها حبت ان تجمع بين الهواية والدراسة والتحقت بكلية التربية الموسيقية، مؤكدة على ان دوما اذا كنت تحب شئ ادرسه حتى وان لم تلتحق بالكلية المتخصصة له، وذلك لان الدراسة تثقل الموهبة.





واوضحت ان كل موهبة تحتاج لعمل شاق، وان ما يصل له الفرد في مجاله يكون بناء على تراكم الخبرات، للوصول الي اعلى المكانات في ذلك المجال، ويجب استغلال الفرص والخبرات المختلفة، مشيرة الي ان عملت بوزارة التربية والتعليم فترة وعملت بالخارج ايضا.





واشارت الي ان العمل بالموسيقى بالخارج كان رائع واضاف لها الكثير "لان مندعهومش تهاون، وبنشتغل بجد"، الي جانب الامكانيات، مردفة انها عازفة بيانو وعود ولكن لديها فكرة كبيرة عن كل الالات الاخرى، وذلك لان لديها مدارس تدريب لذلك يجب ان تكون ملمة بكل الالات.