الحكومة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة بالقطاع الخاص.. ونواب: حققنا أعلى معدلات النمو بالاقتصاد.. ومطالب بتسهيلات للمصانع المتعثرة

برلماني: المشروعات القومية للدولة وفرت مئات الآلاف من فرص عمل للشباب

نائب بـ الشيوخ يطالب بسرعة توطين الصناعة المحلية

برلماني يطالب بتأجيل الضريبة العقارية وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع المتعثرة









أشاد ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإجراءات التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما أثمر عنه من نتائج إيجابية.





وحول هذا الأمر تطرق عدد من نواب البرلمان والشيوخ إلي إبراز أهم الخطط التي سارت عليها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ولا سيما بالاقتصاد القومي، علاوة علي عدة مطالب من شأنها دفع عجلة الاقتصاد غير الرسمي.





بداية قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إنه لولا الجرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية ما كنا وصلنا إلي مرحلة الانتعاش الحالية والتي تم تصنيف الاقتصاد المصري بها ضمن أقوي 10 اقتصادات للدول عالميا، معقبا "الريس شايل علي عاتقه عبء كبير تحديدا من بعد تعويم سعر الصرف".





وأضاف "يحيى" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن قانون الاستثمار منح امتيازات عدة تتمثل في إعطاء حوافز تشجيعية تتمثل في إعفاءات جمركية وضريبية أو قروض ميسرة وذلك لدعم القطاع الخاص سواء شركات أو صغار مستثمرين، مما يؤدي إلي إيجاد فرص عمل للشباب تعمل بفائدة مجدية في شقين، الأول رفع كفاءة مستوي المعيشة للمواطن والآخر دعم الاقتصاد القومي ككل من خلال زيادة الحصيلة الإيرادية.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن كافة المشروعات القومية التنموية التي نجريها الآن وفرت مئات الآلاف من فرص العمل للشباب العاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن سعي الدولة في تأهيل القوة البشرية للإلتحاق بسوق العمل من خلال العمل علي تنمية المهارات والخبرات، قائلا " الدولة بتأهل مهارتك للشغل وكمان بتوفرهولك".





وتابع النائب، بالقريب العاجل سنشر بقيمة الإصلاحات التنموية القائمة لأن هذه المرحلة بمثابة إعادة بناء للدولة المصرية وفق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2021.









ومن جانبه أشاد النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بإستقرار الوضع الإقتصادي وإحراز أعلي معدلات نمو غير مسبوقة ولم نشهدها من فترة طويلة بالرغم من وجود جائحة كورونا إلا أن الدولة أدارات الأزمة بإحترافية شديدة كانت مصحوبة بقرارات مدروسة جاءت نتيجة مباحثات ومشاورات عدة.









طالب " أبوسريع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة الإهتمام بتوطين الصناعة المحلية بإعتبارها ذراع هام من أذرع النمو الإقتصادي وتسهم في زيادة الإيرادات وتوفير العملة الصعبة نتيجة الإستثمارات، مناشدا بمنح صغار المصنعين مزايا وتسهيلات تمكنهم من عبور مرحلة إنطلاق المشروع بسلام دون تعثر.





ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي أرتفعت صادراته بشكل ملحوظ وذلك نتيجة الدعم الواضح من القيادة السياسية للمزارعين، فضلا عن إستحداث للأساليب الزراعية التي تصب في أكثر من إتجاه منها خفض تكاليف الإنتاج علي الفلاحين وتوفير أكبر قدر من كميات المياه التي تحتاجها المحاصيل أي خطة كاملة لتحقيق الأمن الغذائي.









وتابع النائب، حاز القطاع الخاص أيضا علي مساندة كبري من الدولة ، حيث أصبحت المشروعات التنموية مقر عمل جديد للشباب في مختلف المهن والتخصصات، فضلا عن تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب بالعمل علي مشروع قانون العمل الجديد الذي يوفر مزايا كبيرة لهذه الفئة.













وفي هذا الصدد قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، لا شك أن المنظومة الإقتصادية تعيش حالة من الإزدهار والنمو وخير شاهد علي ذلك إنخفاض معدلات البطالة والتضخم ويقابلها في الإتجاه الأخر زيادة لمؤشرات النمو بمختلف القطاعات وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي والمتابعة عن كثب التي يجريها بشكل يومي.









طالب " بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إيقاف تنفيذ الضريبة العقارية علي المصانع أو علي الأقل تأجيلها لمدة 3 سنوات حتي تستطيع المنشأة الصناعية المتعثرة الوقوف علي أرض صلبة ومن ثم تبدأ في سداد ما عليها من مستحقات للدولة، فضلا عن تخفيض أسعار الطاقة وعلي رأسها الغاز من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين وتشجيعهم علي العمل.









ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن البنك المركزي قد أصدر منشورا موجها للبنوك التجارية وأبرزها البنك الأهلي وبنك مصر وذلك بتخصيص نسبة 25% من المحفظة الإئتمانية لكل بنك تؤؤل فائدتها لصالح تنمية المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها وذلك في إطار دعم الدولة للصناعة والإستثمار.





ونوه البرلماني، عن أهمية منح إمتيازات للمنشأت الصناعية تكون أبرزها تبسيط إجراءات الحصول علي الترخيص ومنح رخصة تشغيل مؤقتة لحين توفيق أصحاب المنشأت لأوضاعم ويبدأ مسار العمل الطبيعي .









وتابع النائب، لابد من وجود لجنة إدرارية بكل منطقة صناعية، تختص بالمتابعة والإشراف ورصد المشكلات التي تواجه المصانع وذلك بالتنسيق مع الجهاز الإداري للدولة وذلك بهدف إزالة التحديات أمام المصانع مما يصب في المنفعة العامة للإقتصاد القومي.









وأثنى بريلينت على القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهى الإجراءات التى حافظت على وضع الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الأزمة التي عصفت بالعالم أجمع، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد المصري خلال الجائحة أثبت نجاحًا مقارنة باقتصادات العديد من الدول الاخرى.





وتوجه ميرون بريلينت بالشكر لرئيس وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، علي العمل الجاد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية لضمان استدامة وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال من البلدين، حتى أثناء هذه الأوقات الاستثنائية التي يمر بها العالم.









من جانبه، عقّب الدكتور مصطفي مدبولي، على حديث الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، قائلا: كما سبق وأشرت، فإن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جدية نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مما نتج عنه تحسن قوى في مؤشرات الأداء الاقتصادية وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، موضحا أنه فيما يتعلق بمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشروعات التنموية، فإن الحكومة أطلقت البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري باستثمارات تصل إلي 500 مليار جنيه، تنفذ بالكامل من خلال شركات القطاع الخاص من المقاولين والموردين، فضلًا عن أن تنفيذ البرنامج يوفر بالفعل مشاركة فعالة للقطاع الخاص من خلال قيامه بتوريد المكونات والمواد الأساسية للمشروع سواء من خلال شركات القطاع الخاص المحلية أو من خلال شركائها الأجانب بما في ذلك الشركات الأمريكية.





وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة خلال برنامج زمني من 3- 5 سنوات لدعم المشروعات التنموية، والتي من المتوقع أن يحصل القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها.

علي جانب آخر، استعرض عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، جهود الشركات الأمريكية العاملة في مصر في دعم قطاع الصحة لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا، والتي تضمنت توفير أجهزة التنفس الصناعي وأدوات الحماية الشخصية والوقائية، مضيفًا أن عددا كبيرا من الشركات الأمريكية العاملة في مصر أعربت عن تطلعها للتعاون مع الحكومة المصرية في توفير لقاحات فيروس كورونا للعاملين بها، واستعدادها لتحمل تكاليف هذه اللقاحات.





من جانبه، رحب الدكتور مصطفي مدبولي بهذا المقترح، مشيرًا إلي أن الحكومة تشجع القطاع الخاص علي المساهمة في توفير اللقاحات للعاملين به. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعاقدت على عدد كبير من اللقاحات من مختلف الشركات وتعتزم توجيهها إلي الفئات ذات الأولوية بالمجان مثل المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" والفئات الأكثر احتياجا.







