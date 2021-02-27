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اقتصاد

غرفة الإسماعيلية التجارية: تجديد عقد إيجار عمر أفندي والاستعداد لمعارض أهلا رمضان

السبت 27/فبراير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ناقش مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية التجارية في اجتماعه الشهري برئاسة المهندس أحمد عثمان، الاتفاق الذى تم بين وفد الغرفة ومسئولي شركة عمر أفندي مطلع الشهر الجاري. 

وأشار أحمد عثمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه تم عرض عقد الإيجار الجديد مع الشركة على أعضاء المجلس وشرح الاتفاق الذى تم بين الغرفة ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة للشئون الاقتصادية أمل دوابه، ووضع التصورات النهائية لشكل التعاقد الجديد والذى تمنح من خلاله الشركة جزءا من المقر للغرفة لتقديم خدمات مميزة للتجار خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض المجلس أيضا تداعيات جائحة  فيرس كورونا covid19 في موجته الثانية على الأسواق وبحث اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية حيال إقامة المعارض بالأسواق خاصة مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفعيل معارض أهلا رمضان هذا العام.  
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