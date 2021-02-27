نشرة المرأة والصحة .. كل ما تريد معرفته عن الرجفان الأذيني.. 10 علامات تكشف المريض النفسي

نشر موقع «صدى البلد» اليوم، السبت، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق،إن "الرفرفة الأذينية، الرجفان الأذيني أو الذبذبة الأذينيةأو الرفرفة الأذينية"، يحدث عندما تختل كهرباء الأذين فيعمل الأذين بمعدلات غير منتظمة ينشط الاذينان بطريقة متذبذبة تزيد عن ٢٥٠ في الدقيقة فتتسارع ضربات القلب وقد تؤدي إلي الاحساس بالخفقان أو هبوط حاد في الدورة الدموية وإغماء وفقدان الوعي، وقد تؤدي إلي جلطة في المخ وسكتة دماغية، وقد تؤدي علي المدي الطويل إلي اعتلال عضلة القلب.





الطماطم هي فاكهة من عائلة الباذنجان الأصلية في أمريكا الجنوبية، على الرغم من كونها فاكهة من الناحية النباتية ، إلا أنها تؤكل وتحضر مثل الخضار، الطماطم هي المصدر الغذائي الرئيسي لمضاد الأكسدة اللايكوبين ، والذي تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.



حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.





حب الشباب مشكلة تؤرق الكثير من الأشخاص، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عالجى حب الشباب بأقل من جنيه، وبمكونات طبيعية.



يقوم المريض النفسي ببعض التصرفات التي تكشف بأنه مريض نفسي؛ وبخلاف ما يشعر به المريض النفسي من اعراض جسدية كـ تسارع ضربات القلب ، وتسارع الأنفاس، فقد تظهر بعض تصرفات على المريض النفسي عند ملاحظها علينا مساعدة هذا الشخص وحدثه على الذهاب إلى الطبيب يقدم له المساعدة التي يحتاجها.



