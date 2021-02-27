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أخبار العالم

لا يستطيع السير.. فيديو جديد يثير الشكوك حول مرض أردوغان

السبت 27/فبراير/2021 - 09:47 ص
أردوغان
أردوغان
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شريف سيد
نشرت وسائل إعلام تركية وعربية شريط فيديو جديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتحرك بصعوبة بالغة، ما آثار الشكوك من جديد حول الحالة الصحية له. 

ويظهر أردوغان في شريط الفيديو وهو يسير بصعوبة بالغة ويتكئ على أحد مساعديه وعلى زوجته أمينة أردوغان. 

ومن جانبها حاولت المذيعة في شبكة "تي ار تي" الحكومية التركية، ايشيل اجيكار، الدفاع عن أردوغان والهجوم على وسائل الإعلام، بشأن هذا الفيديو. 

وأشارت اجيكار إلى أن أردوغان مصاب بالانزلاق الغضروفي وهو ما تسبب فى صعوبة بالمشي له في هذا الفيديو. 

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن أردوغان مصاب بسرطان القولون، بالإضافة إلى بعض المشاكل الصحية في البنكرياس، حيث تعرض للإغماء من قبل أثناء صلاة العيد. 
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