لا يستطيع السير.. فيديو جديد يثير الشكوك حول مرض أردوغان

نشرت وسائل إعلام تركية وعربية شريط فيديو جديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتحرك بصعوبة بالغة، ما آثار الشكوك من جديد حول الحالة الصحية له.
ويظهر أردوغان في شريط الفيديو وهو يسير بصعوبة بالغة ويتكئ على أحد مساعديه وعلى زوجته أمينة أردوغان.
ومن جانبها حاولت المذيعة في شبكة "تي ار تي" الحكومية التركية، ايشيل اجيكار، الدفاع عن أردوغان والهجوم على وسائل الإعلام، بشأن هذا الفيديو.
وأشارت اجيكار إلى أن أردوغان مصاب بالانزلاق الغضروفي وهو ما تسبب فى صعوبة بالمشي له في هذا الفيديو.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن أردوغان مصاب بسرطان القولون، بالإضافة إلى بعض المشاكل الصحية في البنكرياس، حيث تعرض للإغماء من قبل أثناء صلاة العيد.
الحالة الصحية لأردوغان تسوء وبشكل كبير، ولايوجد أي تصريح رسمي تركي عن هذا الأمر.— نسور الأناضول (@AE_Turk) February 26, 2021
هذا الفيديو تم التقاطه بالخفيه (من أحد المشاهدين دون أن يدرك أمن أردوغان حيث أن الكاميرات ممنوعه بمحيطه) وهو يظهر تمايل أردوغان وعدم قدرته على المشي بشكل طبيعي
لاتحرمونه من دعائكم 😉 pic.twitter.com/sSB3kTh6kY