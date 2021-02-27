مصرع شخص وإصابة آخر بحادث تصادم بطريق السويس- العين السخنة





وكان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس ، قد تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بها شخصين مع سيارة نقل " تريلا ".





تسبب الحادث فى مصرع شخص قبل وصوله إلى المستشفى وتم نقله الى مشرحة السويس العام والمصاب إلى المستشفى..





انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وحررت محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة وأزالت آثار الحادث من على الطريق لتسيير حركة سير السيارات.