للصيانة الدورية .. اليوم فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق الغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم مجاويش ومحطة الغاز بالغردقة، وذلك بعد صباح اليوم السبت، لمدة ٥ ساعات متواصلة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وقال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ.





وتابع المصدر : حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

وأكد المصدر، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.