ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للصيانة الدورية .. اليوم فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق الغردقة

السبت 27/فبراير/2021 - 10:54 ص
فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي
Advertisements
إبراهيم جادالله

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم مجاويش ومحطة الغاز بالغردقة، وذلك بعد صباح اليوم السبت، لمدة ٥ ساعات متواصلة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وقال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ.


وتابع المصدر :  حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

وأكد المصدر، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة

لصيانة المحولات.. تعرف على مناطق انقطاع الكهرباء اليوم بالغردقة

انقطاع الكهرباء لمدة 5 ساعات فى الغردقة.. تفاصيل

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالبحر الأحمر.. اعرف الأماكن والمواعيد

غدا.. فصل التيار الكهربي عن مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

فصل الكهرباء عن الغردقة 5 ساعات ..اليوم

ترشيحاتنا

ما حكم الإسراع في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

مقتل متظاهرة في احتجاجات ضد الانقلاب في ميانمار

طالب يشكو من تأخر فتح الامتحان على التابلت.. ومحافظ القاهرة يرد..شاهد

انتقادات شديدة لأم بسبب اختيارها لاسم ابنها .. فيديو

القومي للأسرة المصرية: إجبار الزوج إبلاغ زوجته بزيجته الثانية مخالف للشرع

ماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسات وجيب وبيجو في مزاد خدمات البترول البحرية PMS.. تفاصيل

بالأسعار.. مقارنة بين أوبل أسترا وكيا جراند سيراتو| صور

بيتر الألمانية تطرح الإصدار الجديد من سيارتها في مصر لأول مرة.. سعر ومواصفات