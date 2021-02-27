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حوادث

ضبط خمسة أشخاص وبحوزتهم كمية من المخدرات في سوهاج

السبت 27/فبراير/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية الأمن بسوهاج، من ضبط خمسة أشخاص، لاتجارهم في المواد المُخدرة المُختلفة، مُتخذين من عدة مراكز بالمحافظة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط خمسة أشخاص، وبحوزتهم ٤٣٨ جرام من مُخدر الشابو الذي انتشر مؤخرًا في أروقة سوهاج، وطربة و١٠٩ قطعة حشيش و٩ لفافات لمادة الأفيون المُخدرة.


حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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