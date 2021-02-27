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أخبار العالم

محمد بن راشد يعين حمد مبارك الشامسي وخليفة سعيد سليمان فى حكومة الإمارات

السبت 27/فبراير/2021 - 10:54 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر.

و كتب محمد بن راشد:"بتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة في حكومة دولة الإمارات .. كل التوفيق للأخ حمد في مهامه الجديدة".

واضاف بن راشد :"كما صدر اليوم أيضا مرسوم بتعيين الأخ خليفة سعيد سليمان رئيسًا لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير .. الأخ خليفة عضو رئيسي في فريقي... وفقهم الله جميعًا لخدمة البلاد والعباد"

وفي شأن آخر يبرز جهود الإمارات في التقدم العلمي،  أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قبل أيام، أن مسبار الأمل الإماراتي يتواصل حاليا مع المحطة 34 من شبكة الفضاء العميق (DSN) التابعة لناسا في كانبيرا في أستراليا.

وأضاف موقع "ناسا" أن المسبار سينتقل بعد ساعات التواصل معه من خلال شبكة (DSN) الموجودة في مدريد بإسبانيا.

 

وكمعظم الأجهزة التي تستكشف الفضاء والتي تتابعها "ناسا"، فإن إشاراتها تنتقل دوريا من هوائيات مختلفة حول العالم في أستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة، حتى تضمن الاتصال الدائم معها مهما تحركت الأرض في دورتها اليومية.

ووصل مسبار الأمل الإماراتي بنجاح إلى مداره حول المريخ في الـ9 من شهر فبراير الجاري.

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