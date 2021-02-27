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تعليم

مدير تعليم القاهرة لـ صدى البلد: 94 ألفا يؤدون الامتحانات ومتران مسافة التباعد

السبت 27/فبراير/2021 - 11:05 ص
الأستاذ محمد عطية
الأستاذ محمد عطية مدير المديرية
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عبد العزيز جمال
أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين طلاب الصف الأول الثانوي خلال الامتحانات.

وأضاف "عطية"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "تأكدنا من عمل بوابات تعقيم، والالتزام بالكمامة، وتم توفير مكان هادئ وجو ملائم".

وقال "يوجد في كل لجنة 12 طالبا بين كل واحد منهم ٢ متر، وبالتالى نضمن سلامة الطلاب من خلال التباعد الاجتماعي".

وطمأن "عطية"، الطلاب، مؤكدا أن التوقيت يحسب من بداية فتح الامتحان، قائلًا "أطمئن الطلاب.. ليك ساعة ونص من ساعة ما تبدأ أي وقت لو في مشاكل تقنية".

وأكد أن السيستم يعمل جيدا حتى الآن، ولا توجد أي شكاوى تعيق العملية الامتحانية، منوها بأن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم بالصف الأول الثانوي حوالي 94 ألف طالب وطالبة على مستوى العاصمة.

ويؤدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الأول عبر التابلت بمدارس القاهرة حيث تكون الامتحانات إلكترونيا فيما تعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت.
 
وبدأ الجدول اليوم السبت بامتحاني العربى والأحياء ، حيث يبدأ العربى 9 صباحا و حتى 10 ونصف لمدة سلهة ونصفبينما يبدأ امتحان الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

ويستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم الإثنين القادم 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.

كما يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية؛ أما السبت 6 مارس فيؤدى الطلاب امتحانات الفلسفة والمنطق والفيزياء.
 
ويختتم الطلاب امتحاناتهم يوم 8 مارس المقبل فى مادتى التاريخ والكيمياء.

مدير تعليم القاهرة لـ صدى البلد: 94 ألفا يؤدون الامتحانات ومتران مسافة التباعد
مدير تعليم القاهرة لـ صدى البلد: 94 ألفا يؤدون الامتحانات ومتران مسافة التباعد
مدير تعليم القاهرة لـ صدى البلد: 94 ألفا يؤدون الامتحانات ومتران مسافة التباعد
مدير تعليم القاهرة لـ صدى البلد: 94 ألفا يؤدون الامتحانات ومتران مسافة التباعد
مدير تعليم القاهرة لـ صدى البلد: 94 ألفا يؤدون الامتحانات ومتران مسافة التباعد
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