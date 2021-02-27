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أخبار العالم

الأردن ينفي إجازة لقاح محلي مضاد لكورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 10:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ما يتم تداوله حول اكتشاف لقاح أردني لفيروس (كوفيد-19) في الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردني الدكتور نزار محمود مهيدات قوله اليوم السبت،إنه وحتي اليوم لم تتقدم الجهة المعلنة عن اللقاح المذكور بوثائق أصولية لتسجيله لدى المؤسسة أو أي ملفات فنية تمهيدًا لدراستها من قبل الفنيين المختصين في المؤسسة وإجازته في حال استكمال كافة معايير ومتطلبات الَمأمونية والفعالية المعتمدة من قبل المؤسسة. 

وأكد أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هي الجهة المرجعية والحصرية لإجازة اللقاحات والأدوية وإصدار الموافقات اللازمة من خلال تطبيق المعايير العالمية وأهمها نتائج الدراسات السريرية التي تثبت فعالية اللقاح، محذرًا من الترويج أو الإعلان عن أي لقاح أو دواء إلا بعد تسجيله لدى المؤسسة والموافقة الأصولية من قبلها على مادة الإعلام الدوائي الخاصة به بحسب قانون الدواء والصيدلة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتحري الحقيقة والدقة والموضوعية عند تداول المعلومات ونشرها .. داعيا المواطنين إلى الرجوع إلى المؤسسة لأخذ المعلومات الخاصة باللقاحات والأدوية من مصدرها الرسمي. 
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