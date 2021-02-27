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حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 3 من نفس الأسرة في حادث انقلاب توك توك بالشرقية

السبت 27/فبراير/2021 - 11:16 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب والدها ونجلاها فى حادث انقلاب توك توك بطريق "النوافعة- كفر صقر" وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فاقوس، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى فاقوس، بوصول كل من "وردة. ال" 25 سنة ربة منزل مقيمة جزيرة مطاوع كفر صقر، جثة هامدة، وإصابة والدها "السيد ع" 60 سنة ونجليها "رانيا" 7 سنوات و"عمرو" فى حادث انقلاب توك توك طريق النوافعة- كفر صقر.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجار تقديم الرعاية الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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