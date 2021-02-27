مصرع ربة منزل وإصابة 3 من نفس الأسرة في حادث انقلاب توك توك بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى فاقوس، بوصول كل من "وردة. ال" 25 سنة ربة منزل مقيمة جزيرة مطاوع كفر صقر، جثة هامدة، وإصابة والدها "السيد ع" 60 سنة ونجليها "رانيا" 7 سنوات و"عمرو" فى حادث انقلاب توك توك طريق النوافعة- كفر صقر.





تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجار تقديم الرعاية الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.