للطلبة المتفوقين.. جامعة الفيوم تعلن أسماء الفائزين بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أسماء الفائزين بمنحة التضامن الاجتماعى بالجامعة للطلبة المتفوقين بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة.





ومن المعروف أن هذه المنحة هى نتاج اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعى يحصل بمقتضاها الطلبة الأوائل فى السنوات قبل النهائية بالكليات المذكورة على منحة تفوق قيمتها ١٠٠٠ جنيه شهريا اعتبارا من شهر مارس المقبل ٢٠٢١ وطوال العام وفي حالة استمرار الطالب فى تفوقه وانتقاله إلى السنة النهائية يستمر فى الاستفادة من المنحة طيلة تواجده بالفرقة النهائية وحتى تخرجه.





وتعتبر جامعة الفيوم من أوائل الجامعات المصرية التي تطبق هذه الاتفاقية الاتفاقية.









وتم اختيار الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، كأفضل الشخصيات المصرية والعربية لعام ٢٠٢٠ في الاستفتاء الذي تجريه صحيفة سهم الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية بناء على ترشيح مكتب الجريدة بالقاهرة، وذلك لمواقفه الوطنية والإنسانية المشرفة على المستوى المحلي والعربي وكذلك دوره الفعال في التأثير والتغيير الإيجابي محليا وعربيا.

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وتناقش كلية الاثار بجامعة الفيوم غدا الأحد، رسالة ماجستير بعنوان"دراسة اعادة المكونات الانشائية والمعمارية المنهارة لمقابر الاسرة الخامسة بسقارة تطبيقا على نموذج مختار "والمقدمة من الباحث محمد رفعت طه محمد .

وتكونت لجنة الاشراف من الدكتور محمد كمال خلاف أستاذ ترميم وصيانة الاثار ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب "مشرفا رئيسيا" والدكتور سيد طه محمد أستاذ فيزياء الجوامد والمواد الثانوية بكلية العلوم "مشرفا مشاركا" والدكتور محمد مصطفى محمد مدرس الترميم المعمارى للمبانى الاثرية والتراثية "مشرفا مشاركا"

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سيد طه محمد أستاذ فيزياء الجوامد والمواد الثانوية بكلية العلوم "مشرفا مشاركا ورئيسا" والدكتور جمال عبد المجيد محجوب استاذ ترميم وصيانة الاثار بجامعة الفيوم "مناقشا وعضوا " والدكتور محمد كمال خلاف استاذ ترميم وصيانة الاثار بجامعة الفيوم "مشرفا رئيسيا وعضوا" والدكتور اشرف عبد المنعم جعفر استاذ كلية الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بشيرا –جامعة بنها"مناقشا وعضوا"













