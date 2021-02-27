نائب رئيس جامعة عين شمس: 25% من سعة اللجنة حتى يتم تطبيق التباعد الاجتماعي.. فيديو

قال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إننا "جاهزين تمام ومتوقفناش خالص جميع أفراد جامعة عين شمس كانت في فترة استعداد خلال فترة الإجازة"، منوها إلى أن تم تسكين معظم الطلاب في المساكن الجامعية بعد القيام بعمل المسحات الطبية الكاملة للكوفيد 19 قبل دخول المدينة الجامعية، حيث إن جامعة عين شمس هي الجامعة الوحيدة التى قامت بتلك الإجراءات.





وأضاف "نائب رئيس جامعة عين شمس"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن يوجد تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية في جميع لجان الامتحانات، وحتى أنه تم بدء الدراسة في بعض الكليات والسنين وأيضا امتحانات في سنين أخرى، لافتا إلى أن يوجد بالجامعة إجراءات احترازية كاملة وتباعد كامل والالتزام بارتداء الكمامات والمطهرات، بالإضافة إلى التطهير الكامل بكل جزء في الجامعة.





وأشار"عبدالفتاح سعود"، إلى أن الجامعة على وجه الاستعداد وحتى في النشاط الرياضى والفني للطلاب، كاشفا أنه يوجد إجراءات كاملة للحفاظ على جميع أعضاء العملية التعليمية أثناء فترة الامتحانات، بحيث أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، تأخذ كل لجنة امتحان حوالى 25% فقط من سعته.





وتابع "سعود": "المتابعين مبيلمسوش الورق وورق الإجابات سوف يضعه الطالب بعد الانتهاء من وقت الإجابة داخل صندوق ويستمر في العزل حتى يكون في الكنترولات كما أنه يستمر فترة كافية حتى تتم عملية تصليحه"، مشيرا إلى أن الامتحانات أصبحت مقالية قصيرة خلال ساعة ونصف التى تعتبر نصف وقت الامتحان الأصلي خلال الأعوام السابقة.





وأوضح سعود، أن الدراسة سوف تكون 3 أيام أسبوعيا للكليات النظرية و4 أيام للكليات العملية، كما أن الجامعة توفر التعليم الأون لاين للمواضيع الممكنة، مؤكدا أن التعليم العملى سوف يكون على دوام 12 ساعة من 8 صباحا إلى 8 مساءا حتى يوجد تباعد كامل بين الطلاب.

