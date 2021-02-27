التعليم العالي: نطمئن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .. وهدفنا تخطي عام دراسي صعب على العالم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تواجده اليوم بجامعة عين شمس يهدف إلى الاطمئنان على تحقيق هدف الوزارة بتخطي عام دراسي صعب على العالم كما حدث العام الماضي، موضحا انه سيقوم في هذا الإطار أيضا بزيارات لجامعة القاهرة وللمعاهد لدعم اعضاء هيئة التدريس والعاملين لكي يتحقق اكتمال العام الدراسي.





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وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات صحفية له على هامش جولته بجامعة عين شمس اليوم، أنه اطمئن من الطلاب على الأوضاع باللجان وبدء العام الدراسي والالتزام بالاجراءات، مؤكدا أن هذه الاجراءات تهدف إلى الحرص على صحة الطلاب واسرهم وعلى اعضاء هيئة التدريس واكتمال العام الدراسي حتى ينتقل الطالب لسنة دراسية جديدة.

وتجري الجامعات، الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسى الجاري، بدءا من اليوم 27 فبراير، في ظل إجراءات احترازية مشددة، أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات، تتواكب مع حالة الاستنفار الشاملة من كافة مؤسسات الدولة.





وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الجامعات في تحدي كبير لاستكمال العام الراسي والامتحانات وسط اجراءات احترازية، مضيفا: "نحن موجودين اليوم للاطمئنان على الاجراءات الاحترازية وعودة الدراسة بانطلاق الامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني".





وأكد الوزير أنه تم التشديد على مراعاة عدد من الإجراءات العامة أيضًا خلال فترة الامتحانات، منها:





• وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية.

• عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.

• منع الإجازات للطاقم الطبي، وخصوصًا بالمراكز الطبية بالكليات أثناء الامتحانات، بما يكفل توفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات.

• تخصيص غرفة عزل لكل صالة من صالات الامتحانات.

• تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.

• تكليف أفراد الدفاع المدني بفحص وصيانة، والتأكد من سلامة طفايات الحريق.

• منع التدخين أثناء الامتحانات داخل الكلية.

• إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.