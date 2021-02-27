فخر مصر.. صحيفة فوتوماك التركية تبرز تصريحات شطة لـ صدى البلد عن تألق مصطفى محمد

سلطت صحيفة "فوتوماك"، تصريحات عبد المنعم حسين، الشهير بـ "شطة"، مدير أكاديميات النادى الأهلي لـ "صدى البلد"، بشأن تألق مصطفى محمد مع فريق جالاتا سراي.





وذكرت الصحيفة التركية، أن مصطفى محمد صلاح لا يزال حديث الصحافة المصرية، وذلك بعد أن أدلى عبد المنعم شطة تصريحات هامة لـ " صدى البلد" عن تألق اللاعب المصري.





وقال شطة "مسيرة مصطفى محمد فخر للكرة المصرية مثل محمد صلاح نجم ليفرول الإنجليزى ويجب عليه الالتزام بالاحتراف ويعلم جيدا أن لديه هدف يجب أن يحققه ويتناسي جميع الهفوات ولن يكون تكرار لسيناريو عمرو زكى الذى أحرز 10 أهداف ولم يوفق فى الإستمرار فى مسيرته الإحترافية فى الدورى الإنجليزى".





وتابع شطة "مصطفى محمد يشهد فى الوقت الراهن تألقا لافتا للنظر فى الدورى التركي وأثبت وجوده ضمن كبار مهاجمى الدورى التركي مشيرا إلى أنه مقتنع تماما بمستوى لاعب الزمالك المعار إلى نادى جالطة سراي التركي".



