أستاذ هندسة طرق يكشف المردود الاقتصادي للمحاور والطرق الجديدة.. فيديو

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس، إن المحاور والطرق الجديدة سيكون لها مردود الاقتصادي هائل على المواطن المصري، مؤكدا أن الطرق الجديدة والكباري تساعد على الازدحام المروري وتوفير الطاقة والوقت.
وأضاف "أستاذ هندسة الطرق والكباري"، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه بالفعل تم تحقيق مردود اقتصادي لبعض المناطق، حيث تم رفع كفاءة بعض المناطق وبالتالي ارتفع سعر متر الأرض في هذه المناطق عن سعره الحقيقي، علاوة على خفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن مشروعات النقل تدعم التنمية المستدامة.
وأشار "مهدي"، إلى أن السيولة المرورية تساعد على تقليل زمن الرحلة وبالتالي تتسبب في راحة المواطن، لأنه يستفيد من يومه بشكل أكثر كفاءة، كما تعود بعائد مادي أفضل على المواطن داخل مكان عمله ومعيشته، مضيفا أن السيولة المرورية تسبب في إنجاز أعمال الدولة والمواطنين.
ولفت أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إلى أن شبكة الطرق تسهل انتقال وتوزيع منتجات الزراعة بالأسواق المصرية، مؤكدا أن كل هذه الأمور كانت أساس إطلاق المشروع القومى للطرق، الذى كان يهدف فى بدايته إلى إنشاء 4000 كيلو من الطرق الحرة والسريعة، بما عليها من كباري وأنفاق.
وأكد أنه كان يلزم وجود شبكة بنية أساسية قوية، حتى يتم دعم قوى لمشروعات التنمية المستدامة، لذلك قامت الدولة بالمشروع القومى للطرق، الذى كان ضم العديد من المحاور لخدمة جميع أغراض التنمية المستدامة، حيث كانت الدولة المصرية تفتقد المحاور التى تربط بين شرق وغرب الجمهورية.