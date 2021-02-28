ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ هندسة طرق يكشف المردود الاقتصادي للمحاور والطرق الجديدة.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:08 ص
حسن مهدي
حسن مهدي
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس، إن المحاور والطرق الجديدة سيكون لها مردود الاقتصادي هائل على المواطن المصري، مؤكدا أن الطرق الجديدة والكباري تساعد على الازدحام المروري وتوفير الطاقة والوقت.

وأضاف "أستاذ هندسة الطرق والكباري"، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه بالفعل تم تحقيق  مردود اقتصادي لبعض المناطق، حيث تم رفع كفاءة بعض المناطق وبالتالي ارتفع سعر متر الأرض في هذه المناطق عن سعره الحقيقي، علاوة على خفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن مشروعات النقل تدعم التنمية المستدامة.

وأشار "مهدي"، إلى أن السيولة المرورية تساعد على تقليل زمن الرحلة وبالتالي تتسبب في راحة  المواطن، لأنه يستفيد من يومه بشكل أكثر كفاءة، كما تعود بعائد مادي أفضل على المواطن داخل مكان عمله ومعيشته، مضيفا أن السيولة المرورية تسبب في إنجاز أعمال الدولة والمواطنين.

ولفت أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إلى أن شبكة الطرق تسهل انتقال وتوزيع منتجات الزراعة بالأسواق المصرية، مؤكدا أن كل هذه الأمور كانت أساس إطلاق المشروع القومى للطرق، الذى كان يهدف فى بدايته إلى إنشاء 4000 كيلو من الطرق الحرة والسريعة، بما عليها من كباري وأنفاق.


وأكد أنه كان يلزم وجود شبكة بنية أساسية قوية، حتى يتم دعم قوى لمشروعات التنمية المستدامة، لذلك قامت الدولة بالمشروع القومى للطرق، الذى كان ضم العديد من المحاور لخدمة جميع أغراض التنمية المستدامة، حيث كانت الدولة المصرية تفتقد المحاور التى تربط بين شرق وغرب الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الطرق والكبارى: تنفيذ 10 مشاريع قومية على الطريق الزراعى.. فيديو

16 حارة.. خبير: الدائري الأوسطي أعرض طريق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

برلماني عن تطوير الريف: بداية جديدة لتنظيم القرى وإتاحة فرص للاستثمار

لتحسين كفاءة الطرق.. إنشاء كوبرى للمشاة أعلى الطريق الزراعي في أبو حمص بالبحيرة

أستاذ هندسة يوضح الأهمية القصوى لعملية تخطيط الطرق .. شاهد

بتكلفة 3.7 مليون جنيه.. الانتهاء من أعمال توسعة ورصف طريق زاوية غزال بدمنهور

ترشيحاتنا

شعبية كبيرة للزعيم.. تركي آل الشيخ يعلق على مسرحية بودي جارد لـ عادل إمام

في أول أيام الامتحانات.. سقوط السيستم في بعض المدارس الثانوية بدمنهور

طفح جلدي.. عمرو أديب يحذر من آثار جديدة لفيروس كورونا عند الأطفال.. فيديو

فوائد لا تتوقعها لـ الليمون المخلل.. دراسة جديدة تكشف التفاصيل

نجل مشاري البلام يكشف سبب وفاة والده ويوجه اتهامات للصحة الكويتية.. فيديو

خبير: تعطيل السيستم اليوم مؤامرة لإفساد منظومة التعليم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور