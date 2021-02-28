أستاذ هندسة طرق يكشف المردود الاقتصادي للمحاور والطرق الجديدة.. فيديو

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس، إن المحاور والطرق الجديدة سيكون لها مردود الاقتصادي هائل ع لى المواطن المصري، مؤكدا أن الطرق الجديدة والكباري تساعد على الازدحام المروري وتوفير الطاقة والوقت.





وأضاف "أستاذ هندسة الطرق والكباري"، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه بالفعل تم تحقيق مردود اقتصادي لبعض المناطق، حيث تم رفع كفاءة بعض المناطق وبالتالي ارتفع سعر متر الأرض في هذه المناطق عن سعره الحقيقي، علاوة على خفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن مشروعات النقل تدعم التنمية المستدامة.





وأشار "مهدي"، إلى أن السيولة المرورية تساعد على تقليل زمن الرحلة وبالتالي تتسبب في راحة المواطن، لأنه يستفيد من يومه بشكل أكثر كفاءة، كما تعود بعائد مادي أفضل على المواطن داخل مكان عمله ومعيشته، مضيفا أن السيولة المرورية تسبب في إنجاز أعمال الدولة والمواطنين.