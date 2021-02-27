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فن

بإطلالة أنيقة.. منة فضالى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

السبت 27/فبراير/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة شتوية أنيقة.

فيلم "آخر نيزك" يعد التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات 3d ثلاثية الأبعاد، وهو ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية .

يذكر أن فيلم "آخر نيزك" يضم نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد عز، حمزه العيلي، احمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، السورية نيرمين شوقي، اللبناني جاد أبو على، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
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