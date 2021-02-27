برلماني: مبادرة "شتى مصر" ناجحة وأعادت الأمل لقطاع السياحة

وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان المبادرة التى اطلقتها الحكومة "شتي في مصر" بانها مبادرة ناجحة حققت نجاح المصريين فى انتعاش السياحة المصرية بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا على السياحة المصرية والعالمية.





وأشاد " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم بالجولات المكوكية للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران لمتابعة هذه المبادرة داخل المحافظات السياحية والاثرية والتى بدأها الوزيران بزيارة محافظة الاقصر وتفقد المطارات والمواقع الأثرية بزيارة بمطار الأقصر الدولي ومعبد الآقصر لتفقد أعمال الترميم الجارية لتمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بالناحية الغربية للمعبد.





وأضاف النائب، أنه تم عقد لقاءات مع السياح المصريين والذين أشادوا بمبادرة "شتي في مصر" موجهين الشكر للوزيرين على هذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة لزيارة الأقصر والاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال تخفيض أسعار الطيران والإقامة بالفنادق وأشاروا إلى أنه قبل هذه المبادرة كانت أسعار الطيران والإقامة بالفنادق مرتفعة، ولكن المبادرة أتاحت لهم الفرصة لمشاهدة معالم بلادهم السياحية والأثرية وتأكيدهم أنهم قاموا بشراء تذكرة الطيران إلى الأقصر ب ١٥٠٠ جنيه بالفعل كما هو مقرر بالمبادرة، كما أنهم أقاموا بفندق ٥ نجوم وسعر الفرد به شاملا الإفطار والعشاء والضرائب ٥٠٠ جنيه في الليلة.





وطالب النائب أمين مسعود من الحكومة اطلاق مبادرات مماثلة بصفة مستمرة ومد مبادرة "شتي في مصر" حتي يتمكن المصريون من زيارة المدن السياحية الأخرى.





ونوه عضو مجلس النواب، عن تأكيد الدكتور خالد العنانى على اهتمام الدولة المصرية بالقطاع السياحي وذلك من خلال الدعم الذي قدمته له أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على العاملين بالقطاع كما أشاد النائب أمين مسعود بتصريحات الطيار محمد منار عنبة التى اعرب فيها عن سعادته بما شهده من إشادة من السائحين بمبادرة " شتى فى مصر" مؤكدًا حرص وزارة الطيران على إطلاق العديد من المبادرات والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار من أجل زيادة الحركة السياحية داخليًا وخارجيًا.مثمنًا التعاون الدائم والجهد المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة لدعم هذين القطاعين الكبيرين مما يساهم فى دفع عجلة التنمية ورفع معدلات الاقتصاد القومى المصري.









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